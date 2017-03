Anuncie no Jornal O Movimento

O Jornal O Movimento tem uma história de mais de 84 anos em Pirassununga, transmitindo informação com objetividade e imparcialidade. Por isso, nosso maior diferencial é a credibilidade. Com público formador de opinião e edição semanal, o Jornal O Movimento é um dos melhores canais para divulgação dos seus produtos e serviços. Fale com nosso diretor comercial: Evandro - (19) 9 9163-1572 | (19) 3555-2307 E-mail: evandro@omovimento.com.br